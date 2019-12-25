Новые лаборатории для тестов на коронавирус откроются в Санкт-Петербурге

В каждой из них будут проводить до 300 анализов в сутки.

В Петербурге увеличится число лабораторий, в которых можно будет сдать тесты на коронавирусную инфекцию. К открытию готовятся спецкабинеты в Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе и в больнице №26. Об этом сообщили в Смольном.

В каждой из открывшихся лабораторий будут проводить до 300 анализов в сутки. На создание новых пунктов сдачи тестов на КОВИД и на их оснащение из городского бюджета выделено 34,2 млн рублей. Также 100 млн рублей пойдут на закупку тест-систем на антитела. Их передадут районных лабораториям и трем стационарам.

В настоящий момент в Петербурге работает 48 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику. В среднем за сутки специалисты делают более 33 тысяч ПЦР-исследований на КОВИД. Охват тестирования составляет 669 тестов на 100 тысяч населения, это почти в 10 раз больше норматива.

Ранее мы писали, что с 21 ноября заработает горячая линия по жалобам на задержку тестов на коронавирус.

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