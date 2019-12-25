Петербург и ВТБ подписали соглашение о стройке Витебской развязки ЗСД

В среду, 18 ноября, Смольный и группа ВТБ подписали соглашение о строительстве Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) на основе государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе банка.
Стоимость строительства развязки в 2,6 километра оценивают в 27 миллиардов рублей, из которых около 10 миллиардов будут привлечены компанией "Магистраль северной столицы". По плану работы продлятся четыре года. Специалисты построят шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 километров в час. Пропускная способность составит до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Развязка улучшит доступность ЗСД для жителей районов и снизит нагрузку на развязку с Благодатной улицей.
В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).
Ранее мы писали, что губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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