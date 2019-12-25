Петербург и ВТБ подписали соглашение о стройке Витебской развязки ЗСД

Стоимость строительства развязки ЗСД с перспективной ШМСД оценивается в 27 миллиардов рублей.

В среду, 18 ноября, Смольный и группа ВТБ подписали соглашение о строительстве Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) на основе государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе банка.

Стоимость строительства развязки в 2,6 километра оценивают в 27 миллиардов рублей, из которых около 10 миллиардов будут привлечены компанией "Магистраль северной столицы". По плану работы продлятся четыре года. Специалисты построят шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 километров в час. Пропускная способность составит до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Развязка улучшит доступность ЗСД для жителей районов и снизит нагрузку на развязку с Благодатной улицей.

В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).

Ранее мы писали, что губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге.

Фото: Piter.TV