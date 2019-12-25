Губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге

В среду, 11 ноября, прошла встрече между губернатором и главой банка ВТБ Андреем Костиным. Так, на встрече обсудили сотрудничество в рамках инфраструктурных проектах. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Группа ВТБ зарегистрировала АО "Метрострой Северной Столицы". Компания поможет построить метрополитен и Широтную магистраль скоростного движения. Правительство России уже выделило миллиард рублей на подготовку первого этапа проекта (примыкание ЗСД к Витебскому проспекту).
Беглов пояснил, что банк давно является надежным партнером города.
Ранее мы писали, что Беглов рассказал Путину о решении проблемы со строительством метро при банкротстве "Метростроя".
Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"
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