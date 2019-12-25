Губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге

Банк также поможет при строительстве Широтной магистрали скоростного движения (ВСД).

В среду, 11 ноября, прошла встрече между губернатором и главой банка ВТБ Андреем Костиным. Так, на встрече обсудили сотрудничество в рамках инфраструктурных проектах. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Группа ВТБ зарегистрировала АО "Метрострой Северной Столицы". Компания поможет построить метрополитен и Широтную магистраль скоростного движения. Правительство России уже выделило миллиард рублей на подготовку первого этапа проекта (примыкание ЗСД к Витебскому проспекту).

Беглов пояснил, что банк давно является надежным партнером города.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал Путину о решении проблемы со строительством метро при банкротстве "Метростроя".

Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"