Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса

На 12 ноября прививки сделали 2 миллиона 163 тысячи горожан.

В Петербурге планируют привить от гриппа 60% горожан, это 3 миллиона 240 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного штаба, пишет пресс-служба Смольного.

По данным на 12 ноября, прививки от гриппа сделали 2 миллиона 163 тысячи горожан. От пневмококковой инфекции вакцину получили более 40 тысяч жителей города.

В сентябре текущего года в больницу №40 Курортного района поступили 42 вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для вакцинации медработников. К 18 ноября привились 37 врачей. Северная столица направила в Минздрав России подписанное соглашение о поставках еще 4667 доз вакцины. В настоящий момент город получил 400 доз, поставки продолжаются.

Ранее мы писали, что новые лаборатории для тестов на коронавирус откроются в Санкт-Петербурге.

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