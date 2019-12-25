Петербург в целом готов к голосованию по поправкам в Конституцию, считает Беглов

Такое заявление губернатор сделал по итогам рабочего объезда Невского района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 июня посетил одну из школ в Невском районе, где находятся участки для голосования по поправкам в конституцию России. Мероприятие состоится 1 июля.

Градоначальник отметил, что в целом город уже готов к проведению голосования, отмечает пресс-служба Смольного.

Ранее мы сообщали о том, что библиотекарей Петербурга и других сотрудников бюджетных учреждений обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию. По некоторым данным, Смольный возлагает большие надежды на сотрудников не только бюджетной, но и промышленной зоны.

В Петербурге появятся 1899 постоянных и 48 временных избирательных комиссий. Дачники из Петербурга смогут голосовать рядом со своими садоводствами благодаря открепительной системе.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте