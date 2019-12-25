Дачники Петербурга смогут голосовать рядом с садоводствами благодаря открепительной системе

В связи с этим явка на голосование в Ленобласти может быть выше, чем в Петербурге.

Жители Петербурга всё активнее пользуются возможностью системы экстерриториального голосования: выбрать удобно расположенный УИК, в том числе вне границ города, и закрепиться за ним через сервис "Госуслуги". Это даёт возможность дачникам Ленинградской области превысить показатели Санкт-Петербурга по явке и разгрузить городские участки.

1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Для снижения наполняемости участков в рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение провести досрочное голосование, которое стартует 25 июня. Для этого разработана и внедрена специальная система, когда каждый желающий может выбрать удобное место для голосования.

Систему экстерриториального голосования опробовали в прошлом году на губернаторских выборах. Она хорошо себя зарекомендовала. Явка избирателей в Ленобласти составила 65%. Не стоит забывать, что прошлые выборы состоялись осенью, нынешнее голосование совпало с разгаром дачного сезона.

Глава Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербург Андрей Лях рассказал, что в городе проживает более двух миллионов дачников. Учитывая нынешние погодные условия, не исключено, что многие отправятся за город. Открепительная система позволит им принять участие в голосовании по месту их нынешнего проживания.

Политтехнолог Александр Ершов позитивно оценил внедренную систему экстерриториального голосования. Он считает, что это позволит избежать массового скопления людей на городских участках. К тому же петербуржцам приятно, что у них есть право на выбор. Ершов обратил внимание, что систему обязательно оценят пожилые садоводы и огородники, которым сложно потратить целый день на дорогу, чтобы принять участие в голосовании по месту жительства.

В эфире радиостанции "Питер.ФМ" депутат Законодательного Собрания Ленобласти Алексей Ломов рассказал, что согласно статистике, ежегодно на дачи приезжает около двух миллионов петербуржцев. Ломову также известно, что во время губернаторских выборов петербуржцы активно откреплялись от городских участков и голосовали на УИКах возле своих дач.

Из-за использования открепительного голосования в этом году у Москвы и Петербурга могут быть очень низкие показатели, так как города имеют статус федерального значения. Результаты области не учитываются. Если петербургский дачник с городской пропиской проголосует в Ленобласти, его голос пойдет в зачет области. Но по словам Ершова, сейчас это не имеет значения, потому что голосование всероссийское.

Не исключено, что после голосования по поправкам в Конституцию показатель явки у Ленобласти будет выше, чему у Петербурга. По словам экспертов, это несущественная проблема. Главное, что у людей появилась возможность проголосовать там, где им удобно.