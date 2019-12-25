Смольный готовится мобилизовать 500 тысяч петербуржцев для досрочного голосования по Конституции

Петербургские власти надеются на сотрудников бюджетной и промышленной зоны.

В городе на Неве продолжается работа, направленная на обеспечение максимальной явки на голосование по поправкам в Конституцию. По некоторым данным, Смольный возлагает большие надежды на сотрудников не только бюджетной, но и промышленной зоны. Появилась информация, что администрация города настаивает на том, чтобы бюджетники открепились от УИК по месту жительства и закрепились по месту работы и проголосовали досрочно.

Россиянам не обязательно голосовать по месту прописки. Давно работает сервис "Госуслуги", благодаря которому можно самостоятельно выбрать удобно расположенный участок. В начале недели в Москве и Петербурге через него уже открепились около 100 тысяч человек. Если информация о "мобилизационной стратегии" Смольного верна, в Санкт-Петербурге процедуру открепления могут пройти свыше 500 тысяч человек, в Ленобласти – 250 тысяч человек.

В последнее время все чаще в СМИ появляются сообщения, что сотрудникам бюджетных организаций Петербурга настоятельно рекомендуют проголосовать именно по месту работы. Причем проголосовать им советуют досрочно, взамен на оплачиваемые выходные в будущем.

Сотрудник петербургского метрополитена рассказал, что у него и других работников спрашивали о наличии подтвержденного аккаунта на "Госуслугах". Тех, кто пользуется сервисом, попросили предоставить номера УИКов и сказали, что нужно обязательно проголосовать досрочно на одном из трех предложенных участков.

Такие же предписания поступили и для сотрудников Российской национальной библиотеки.

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Администрация Северо-Западной ТЭЦ распространяет среди сотрудников письмо, где сказано, что все работники предприятия должны обязательно проголосовать в период с 25 до 26 июня. Данные директивы объяснили мерами по борьбе с коронавирусом.

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Балтийский завод не стал исключением. Сотрудникам этого предприятия администрация города также настоятельно рекомендует принять участие в голосовании досрочно. Один из работников Балтийского завода рассказал, что весь персонал принуждают открепиться от УИК по месту проживания и закрепиться по месту работы на 118-й участок.

По версии "Фонтанки", администрация Петербурга решила устроить "двойное голосование" с помощью двух миллионов бюджетников. А судя по тому, что привлекают не только бюджетников, но и промышленников, уровень фальсификации может сильно увеличиться. Такими темпами Санкт-Петербург в процентном соотношении обгонит Москву по количеству явки. Два миллиона бюджетников – это почти половина населения города.

Фото: Piter.TV