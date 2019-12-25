В Петербурге бюджетников просят проголосовать за поправки в Конституцию по месту работы

Для этого нужно открепиться от участка по месту регистрации.

В Петербурге сотрудников бюджетных учреждений просят открепиться от избирательного участка по месту регистрации и проголосовать за поправки в Конституцию по месту работы. Об этом Znak.com сообщили собеседники в нескольких учреждениях.

В частности, открепляться просят сотрудников учреждений культуры во Фрунзенском районе. В пресс-службе комитета по культуре СМИ отказались комментировать данную информацию. О необходимости открепиться и проголосовать по месту работы также рассказали в комитете по печати.

Как стало известно Piter.TV, прикрепиться к школе для голосования принуждают и учителей Московского района.

Какие поправки в Конституцию вынесены на голосование: список.

Фото: kremlin.ru