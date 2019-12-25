Петербургских библиотекарей заставили участвовать в голосовании за поправки в Конституцию

Им разослали инструкцию, в которой прописано, что "явка обязательна".

Стало известно, что библиотекарей Петербурга обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает "Фонтанка". Доказательства принуждения к участию привел депутат Борис Вишневский. Он отправил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой.

По словам депутата, голосовать заставили и сотрудников библиотеки им. Маяковского: им прислали инструкцию. В ней прописано, что "явка обязательна". Кроме того, заведующие отделов учреждения должны ежедневно присылать начальству по электронной почте отчет по количеству сотрудников, которые прикрепились к участку по месту работы.

Также Вишневский сообщил, что у него есть скриншоты этой инструкции. Сотрудникам предлагают поменять место голосования на сайте "Госуслуги": прийти на участок не по прописке, а по месту работы.

Ранее мы сообщили, что РНБ начнёт принимать читателей с 20 июня.

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