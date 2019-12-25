РНБ начнет принимать читателей с 20 июня

Вход будет осуществляться лишь по предварительной записи.

В пятницу, 12 июня, стало известно, что Российская национальная библиотека планирует постепенно возобновлять работу с читателями в помещениях библиотеки. Информация об этом появилась на официальной странице РНБ в социальной сети в "Вконтакте".

Отмечается, что доступ читателям планируется открыть с 20 июня. Однако, вход будет осуществляться лишь по предварительной записи, которая начнется с 16 июня.

Ранее мы писали, что Российская национальная библиотека празднует 225-й день рождения.

Фото: Pixabay, vk.com/publichka_spb

