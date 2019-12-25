Российская национальная библиотека празднует 225-й день рождения

Свои поздравления первой национальной библиотеке России передал и президент Владимир Путин.

Российская национальная библиотека, расположенная в Петербурге на Садовой улице, празднует 225-летие. День рождения первой национальной читальни России совпало с днем рождения Северной столицы, 27 мая.

Сотрудники РНБ в своей официальной группе "ВКонтакте" пожелали библиотеке скорейших реальных встреч с читателями, а президент Владимир Путин пожелал РНБ реализации намеченных планов и успехов. Текст поздравления российского лидера появился 27 мая на сайте Кремля. Путин напомнил, что созданию библиотеки способствовали выдающиеся государственные и культурные деятели, которые начали формировать книжные и журнальные коллекции и работали на благо общественного просвещения.

Важно, что и сегодня здесь работают квалифицированные специалисты, царит атмосфера созидания и творчества. Вам удалось соединить лучшие традиции, которыми славится библиотека, и самые передовые технологии, создать современный и в высшей степени востребованный просветительский, исследовательский, информационный центр. Владимир Путин

Ранее мы рассказывали, что библиотеки Фрунзенского района Петербурга введут карантин для книг.

Фото: Piter.TV