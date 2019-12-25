Библиотеки Фрунзенского района Петербурга введут карантин для книг

Выдавать фолианты в то же время будут в пленке.

Библиотеки Фрунзенского района Петербурга начнут принимать и выдавать книги с 27 мая, однако введут карантин для фолиантов, которые переживали самоизоляцию дома с читателями. Об этом сообщается в официальной группе тринадцати библиотек района 26 мая.

В читальнях отметили, что помещения библиотек пока по-прежнему будут закрыты для читателей, а книги будут выдавать обернутыми в пленку и бесконтактно. Библиотеки предложили заказать книги по телефону или электронной почте, а затем забрать упакованные томики в вестибюлях. Сдать прочитанные фолианты можно в тех же вестибюлях, сотрудники библиотек сами спишут книги с читательских билетов.

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Фото: Piter.TV