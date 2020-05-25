  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:23
41
matveyvn
Код вставки плеера

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

0 0

Туристов в стране начнут принимать в этом же месяце.

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов. Такое решение приняли в правительстве страны.

Агентство ТАСС пишет, что такой сценарий обсуждался на межведомственном совещании в режиме видеоконференции. Его одобрили.

До этого власти страны ввели 14-дневный карантин для приезжих из других стран. Границы страны закрыли, а авиасообщение существенно ограничили.

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что туристов в стране начнут принимать в июле.

Ранее Испания объявила дату возобновления туристического сезона.

Видео: Youtube/ EFE in English

Теги: испания, карантин, коронавирус, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии