Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов. Такое решение приняли в правительстве страны.
Агентство ТАСС пишет, что такой сценарий обсуждался на межведомственном совещании в режиме видеоконференции. Его одобрили.
До этого власти страны ввели 14-дневный карантин для приезжих из других стран. Границы страны закрыли, а авиасообщение существенно ограничили.
Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что туристов в стране начнут принимать в июле.
Ранее Испания объявила дату возобновления туристического сезона.
Видео: Youtube/ EFE in English
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