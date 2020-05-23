Испания объявила дату возобновления туристического сезона

Международный туристический сезон в Испании может возобновиться с июля. Об этом сообщил в субботу председатель премьер-министр государства Педро Санчес.
Он заявил, что иностранный туризм очень важен для страны, поэтому власти обеспечат гостям полную безопасность.
Мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну
Педро Санчес
При этом политик не сообщил, будет ли страна открыта для всех туристов или гостей будут пускать только из определенных государств.
Видео: YouTube / Drone China
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