Испания объявила дату возобновления туристического сезона

С начала пандемии коронавируса в Испании было зафиксировано 234,8 тыс. заболевших, 28 628 пациентов скончались.

Международный туристический сезон в Испании может возобновиться с июля. Об этом сообщил в субботу председатель премьер-министр государства Педро Санчес.

Он заявил, что иностранный туризм очень важен для страны, поэтому власти обеспечат гостям полную безопасность.

Мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну

Педро Санчес

При этом политик не сообщил, будет ли страна открыта для всех туристов или гостей будут пускать только из определенных государств.

Видео: YouTube / Drone China