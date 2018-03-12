В Петербурге к голосованию по поправкам откроют 1899 постоянных УИК

Также в городе появятся 48 временных избирательных комиссий.

В среду, 1 июля, в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. В Петербурге к этому времени появятся 1899 постоянных и 48 временных избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Голосование будет проведено с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудникам комиссии и голосующим предоставят средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На входе у всех горожан будут измерять температуру. На эти цели город получил из федерального бюджета почти 257 млн рублей.

Людям, у которых будет зафиксирована повышенная температура, предоставят отдельные места для голосования. Туда же отправят петербуржцев с жалобами на плохое самочувствие.

Ранее мы писали, что депутаты просят Беглова не принуждать бюджетников к голосованию. Чиновники заявили, что работодатели, которые в массовом порядке требуют от своих подчиненных открепиться от избирательных участков по месту регистрации и прикрепиться к конкретным УИКам, нарушают Уголовный и Трудовой кодексы.

Фото: culture.ru