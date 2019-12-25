Депутаты просят Беглова не принуждать бюджетников к голосованию

Члены парламента написали коллективное обращение к губернатору.

Группа депутатов Законодательного собрания написала коллективное обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Члены парламента потребовали не принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию сотрудников бюджетных учреждений. Об этом пишет "Фонтанка".

Свою подпись под документом поставили пять депутатов. К градоначальнику обратились лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и представители "Справедливой России" Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

В письме отмечается, что руководство бюджетных организаций в массовой порядке требует от своих подчиненных открепиться от избирательных участков по месту регистрации и прикрепиться к навязанным конкретным УИКам. По словам авторов обращения, это нарушает статью 141-ю Уголовного кодекса "Воспрепятствование свободному волеизъявлению на всероссийском голосовании", а также Трудовой кодекс, который запрещает работодателю требовать от сотрудника что-либо, непредусмотренное трудовым договором.

Депутаты призывают Беглова прекратить это незаконное принуждение и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания.

Ранее мы писали, что около 12 тысяч наблюдателей подготовили к всероссийскому голосованию.

Фото: culture.ru