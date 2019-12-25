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Около 12 тысяч наблюдателей подготовили к всероссийскому голосованию
Сегодня, 19:12
41
smirenny

Около 12 тысяч наблюдателей подготовили к всероссийскому голосованию

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Среди них политические партии, общественные организации, активные граждане.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что за ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать 12 тысяч человек. 

Захотели стать наблюдателями не только партии и общественные организации, но и активные граждане. Вице-губернатор отметила, что все участки обеспечат необходимым для соблюдения эпидемиологических норм: всем будут измерять температуру, выдадут маску и перчатки. 

Голосование пройдет 1 июля. 

Ранее мы писали, что в штабе Навального разбили окно и оставили надписи на стенах.

Фото: culture.ru

Теги: голосование, конституция, наблюдатели на головании, поправки, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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