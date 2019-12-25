Около 12 тысяч наблюдателей подготовили к всероссийскому голосованию

Среди них политические партии, общественные организации, активные граждане.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что за ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать 12 тысяч человек.

Захотели стать наблюдателями не только партии и общественные организации, но и активные граждане. Вице-губернатор отметила, что все участки обеспечат необходимым для соблюдения эпидемиологических норм: всем будут измерять температуру, выдадут маску и перчатки.

Голосование пройдет 1 июля.

Ранее мы писали, что в штабе Навального разбили окно и оставили надписи на стенах.

Фото: culture.ru