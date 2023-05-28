На избирательном участке в Петербурге изъяли ручку с исчезающими чернилами

Речь идет об участке №124, в муниципальном образовании "Васильевский".

В Петербурге на одном из избирательном участков обнаружили ручку с исчезающими чернилами. Об этом сообщили в Медиацентре "Выборы-2024".

Речь идет об участке №124, в муниципальном образовании "Васильевский". Ручку моментально изъяли.

Эта информация доведена уже в том числе до Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Мы предупредили все избирательные комиссии о том, что такие провокации возможны, и поручили проверить все ручки, особенно те, которые лежат в кабинках для голосования. Мы воспринимаем это как провокацию, которая была купирована вовремя. Юрий Кузьмин, член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к утру 8 сентября явка на губернаторских выборах составила 28,07%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)