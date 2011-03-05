Избирательному участку в Петербурге присвоено имя участника СВО

Сегодня на заседании избирательной комиссии Северной столицы приняли решение о присвоении избирательному участку №1326 имени Петра Шмелева.

В Петербурге появился избирательный участок, носящий имя участника СВО. Об этом 20 августа сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Сегодня на заседании избирательной комиссии Северной столицы приняли решение о присвоении избирательному участку №1326 имени Петра Шмелева. Напомним, в избирательной системе города он был с 2016 года. Последние несколько лет работал заместителем председателя Территориальной избирательной комиссии №48.

Осенью прошлого года Петр Шмелев отправился в зону СВО добровольцем, где обеспечивал оперативную транспортировку боевых групп в районы выполнения боевых задач в составе 30-го инженерно-саперного полка. В июне 2024 года он погиб.

У мужчины остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Фото: Telegram / Максим Мейксин