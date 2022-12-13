Действующего президента Турции на участке встретили его избиратели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур выборов главы государства. Действующего турецкого лидера на участке встретили его избиратели. Они дружно скандировали слова в поддержку Эрдогана.

Напомним, 14 мая прошел первый тур выборов президента Турции. По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Основным соперником Эрдогана является лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Ранее Эрдоган пообещал в случае победы на выборах работать с Байденом.

Видео: Telegram / РИА Новости