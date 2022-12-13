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Эрдоган пообещал в случае победы на выборах работать с Байденом

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Глава Турции оценил готовность Анкары взаимодействовать с Вашингтоном.

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил журналистам телеканала CNN, что политик намерен работать с американским коллегой Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов, которые запланированы в стране 28 мая. Таким образом иностранный гость ответил на вопрос ведущей. Глава государства подчеркнул, что если Джо Байден покинет Белый дом после американских выборов, то Анкара с удовольствием будет также работать с любым политиком, который заменит его на высшем должностном посту в Вашингтоне.

Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом...

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции 

Эрдоган объяснил продление зерновой сделки "особыми отношениями" с Путиным.

Фото и видео: CNN

 

Теги: президентские выборы, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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