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Эрдоган объяснил продление зерновой сделки "особыми отношениями" с Путиным

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Глава Турции рассказал о важности баланса интересов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире местного телеканала CNN о том, что достигнуть договоренности по черноморской инициативе Анкаре удалось благодаря "особым отношениям" политика с российским президентом Владимиром Путиным. Политик считает странным и несбалансированным подход коллективного Запада к отношениям с Москвой, пояснив, что в дипломатии важен взвешенный подход. В качестве примера он привел зерновую сделку, в которой присутствуют национальные интересы не только Запада, но и России, Украины и африканского континента.

Как вы думаете, это стало возможным? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу.

Фото и видео: CNN

Теги: владимир путин, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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