Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу

Политик объяснил, что Турции важна и Москва, и Вашингтон.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире местного телеканала CNN о том, что у Турции и Росси сложились друг с другом позитивные отношения, так как две страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях. Соответствующее заявление глава государства сделал днем 19 мая. Ранее политик говорил о том, что не может дать политической оппозиции нападать на российского лидера Владимира Путина и Москву, так как взаимоотношения Анкары с РФ не менее важны, чем с руководством Вашингтона.

Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях.. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган.

Фото и видео: CNN