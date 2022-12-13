Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган оценил шансы Стокгольма стать частью НАТО.

Анкара в настоящее время не готова к вступлению Швеции в НАТО. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик пояснил, что на текущий момент власти в Стокгольме продолжают позволять некоторым террористическим ответвлениям на территории европейского государства свободно ходить и вести деятельность, поэтому в Турции не могут благосклонно отнестись к заявке Швеции в Североатлантический альянс.

Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом... Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan