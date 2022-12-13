Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается

Президент Турции рассказал о том, на какое условие согласилась Москва.

Зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик записал обращение по черноморской инициативе к депутатам правящей в стране Партии справедливости и развития.

Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей.... Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по теме, а украинского лидера Владимира Зеленского - за плодотворное сотрудничество. Эрдоган отметил вклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за внесенный вклад в продление договоренностей. Политик добавил, что власти Анкары будут прилагать все возможные усилия для полной реализации пакетных соглашений. Президент Турции уточнил, что Москва гарантировала со своей стороны отсутствие преград для эвакуации турецких морских судов, которые застряли в портах Николаева и Одессы.

Эксперты дали прогноз на второй тур выборов в Турции.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan