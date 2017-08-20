Девушка, бросившая "коктейль Молотова" в избирательный участок в Петербурге, отправлена в колонию на 1,5 года

В результате загорелась информационная табличка.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении девушки, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 26 августа.

Фигурантка, группой лиц и по предварительному сговору, помешала работе избирательных комиссий на выборах президента РФ путем воспрепятствования проходу горожан на участки. Она 15 марта подошла к дому 40 по улице Варшавской, где располагались избирательные участки №№1395, 1396, и бросила бутылку с зажигательной смесью в стену здания. В результате загорелась информационная табличка.

Девушка вину признала, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга