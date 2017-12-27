Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу обвиняемого в теракте в "Перекрестке"

Днем 21 января Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу Дмитрия Лукьяненко относительно его ходатайства об отмене ареста. Напомним, что мужчину обвиняют в осуществлении и организации взрыва в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте”.
Заседание состоится в 11.20. Судья примет решение относительно предыдущего постановления Калининского районного суда.
Напомним, что оперативники взяли подозреваемого 30 декабря. Он сознался в преступлении и дал признательные показания по факту подготовки теракта. Однако, после решения о взятии его под стражу, петербуржец обжаловал арест. Недавно суд также назначил подрывнику психиатрическую экспертизу.
Подробнее о взрыве в магазине “Перекресток” вы можете прочитать здесь.