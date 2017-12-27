Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу обвиняемого в теракте в "Перекрестке"

В Городском суде примут решение по вопросу ареста подозреваемого во взрыве "Перекрестка".

Днем 21 января Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу Дмитрия Лукьяненко относительно его ходатайства об отмене ареста. Напомним, что мужчину обвиняют в осуществлении и организации взрыва в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте”.