Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 8:59
0
lesjasap
1269
Код вставки плеера

Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу обвиняемого в теракте в "Перекрестке"

0
 
 

В Городском суде примут решение по вопросу ареста подозреваемого во взрыве "Перекрестка".

Днем 21 января Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу Дмитрия Лукьяненко относительно  его ходатайства об отмене ареста. Напомним, что мужчину обвиняют в осуществлении и организации взрыва в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте”. 
 
Заседание состоится в 11.20. Судья примет решение относительно предыдущего постановления Калининского районного суда
 
Напомним, что оперативники взяли подозреваемого 30 декабря. Он сознался в преступлении и дал признательные показания по факту подготовки теракта. Однако, после решения о взятии его под стражу, петербуржец  обжаловал арест. Недавно суд также назначил подрывнику психиатрическую экспертизу. 
 
Подробнее о взрыве в магазине “Перекресток” вы можете прочитать здесь.
Теги: аппелчция , взрыв , городской суд , жалоба , кондратьевский проспект , перекресток , суд , теракт
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5