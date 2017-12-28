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Организатор взрыва в "Перекрестке" попал на камеры видеонаблюдения

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Мужчина, заложивший бомбу в камеру хранения в петербургском магазине "Перекресток", попал на видеозаписи камер наблюдения.

Piter.tv публикует видео, на котором виден преступник, оставивший в камере хранения “Перекрестка” на Кондратьевском самодельное взрывное устройство. Также мужчина "засветил" лицо перед камерами наблюдения. 
 
Выяснилось, что виновником взрыва стал молодой человек. За полчаса до инцидента злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и оставил бежевый рюкзак в специальном ящике. Примечательно, что он нес его небрежно на одном плече. В самом помещении юноша пробыл недолго. В течение нескольких минут он рассматривал товар на полках, а затем вышел.
 
Преступника описывают как крепкого брюнета в зеленой куртке. Он заходил с капюшоном на голове. Сейчас делом занимаются представители Национального антитеррористического комитета.
 
 
Видео: Piter.tv
Теги: бомба , взрыв , видеозапись , кондратьевский проспект , перекресток , фотографии преступника
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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