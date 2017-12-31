Подрывник "Перекрестка" делал бомбу в течение полугода

Как сообщает “Петербургский дневник”, петербуржец, которого обвиняют во взрыве в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте, собирал бомбу в течение полугода. Инструкцию Дмитрий Лукьяненко нашел на просторах сети Интернет.
Специалисты отмечают, что мужчина создал простейшее устройство из марганца и серы из спичек. Некоторыми компонентами он закупился на рынке “Юнона”. По словам подозреваемого, он нашел огнетушитель, а затем при помощи холодной сварки закрепил на нем шайбы и гайки.
Напомним, что файлы с данной информацией были найдены на флешках в подорванном магазине. Переносные носители были найдены в колбасной продукции на торговых полках.
Также отметим, что петербуржец сознался в организации взрыва и в настоящее время находится под арестом. Под стражей он будет минимум до конца февраля. Обвинение против преступника переквалифицировано в совершение теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий. По данной статье Дмитрию Лукьяненко грозит до 20 лет лишения свободы.