Подрывник "Перекрестка" делал бомбу в течение полугода

Дмитрий Лукьяненко рассказал, каким способом создал взрывное устройство.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, петербуржец, которого обвиняют во взрыве в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте, собирал бомбу в течение полугода. Инструкцию Дмитрий Лукьяненко нашел на просторах сети Интернет.

Специалисты отмечают, что мужчина создал простейшее устройство из марганца и серы из спичек. Некоторыми компонентами он закупился на рынке “Юнона”. По словам подозреваемого, он нашел огнетушитель, а затем при помощи холодной сварки закрепил на нем шайбы и гайки.

Напомним, что файлы с данной информацией были найдены на флешках в подорванном магазине. Переносные носители были найдены в колбасной продукции на торговых полках.