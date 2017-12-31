Калининский суд арестовал подозреваемого во взрыве "Перекрестка" на 2 месяца

В Калининском суде рассмотрели ходатайство о взятии под стражу подозреваемого во взрыве "Перекрестка" до конца февраля 2018 года.

Суд Калининского района вынес решение по поводу арста подозреваемого во взрыве “Перекрестка” на Кондратьевском проспекте. Согласно постановлению, мужчина останется под стражей на два месяца до 28 февраля 2018 года. Об этом сообщают представители пресс-службы объединенных судов по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что изначально фигурант дела против ареста не возражал. Однако, после решения суда Дмитрий Лукьяненко заявил о том, что он будет обжаловать постановление, хотя свою вину в совершенном злодеянии петербуржец признал. Факторов, относительно которых оставление его под стражей было бы невозможно, нет.

Отметим, что представители Санкт-Петербургского городского суда рассказали, что не будут рассматривать 1 января апелляционную жалобу фигуранта дела на решение Калининского суда.