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lesjasap
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Оперативники нашли организатора взрыва в "Перекрестке" по флешке в колбасе

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Злоумышленник оставил "подсказки" о себе в колбасной продукции пострадавшего супермаркета.

Как стало известно, на подозреваемого в организации взрыва на Кондратьевском проспекте оперативникам позволила выйти флеш-карта, оставленная подозреваемым в колбасе в пострадавшем “Перекрестке”.
 
Во время проверки места преступления, сотрудники спецслужб обратили внимание на необычную “начинку” колбасы на одной из полос супермаркета. Они обнаружили записывающее устройство, на котором были сохранены чертежи с самодельной бомбой. Кроме этого, полиция увидела сфотографированные угрозы в адрес центра “Дэир”, в котором проводятся семинары и лекции, направленные на улучшение здоровья человека и его благосостояния.
 
Такие же угрозы найдены в самом центре “Дэйр”. По изображению специалисты смогли определить с какого именно телефона были сделаны снимки. Позже они выяснили номер абонента. 
 
Напомним, что подозреваемый оказался в руках правоохранительных органов 30 декабря. Сейчас он сознается в содеянном.
Теги: взрыв , колбаса , кондратьевский проспект , перекресток , флешка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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