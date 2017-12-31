Оперативники нашли организатора взрыва в "Перекрестке" по флешке в колбасе

Злоумышленник оставил "подсказки" о себе в колбасной продукции пострадавшего супермаркета.

Как стало известно, на подозреваемого в организации взрыва на Кондратьевском проспекте оперативникам позволила выйти флеш-карта, оставленная подозреваемым в колбасе в пострадавшем “Перекрестке”.

Во время проверки места преступления, сотрудники спецслужб обратили внимание на необычную “начинку” колбасы на одной из полос супермаркета. Они обнаружили записывающее устройство, на котором были сохранены чертежи с самодельной бомбой. Кроме этого, полиция увидела сфотографированные угрозы в адрес центра “Дэир”, в котором проводятся семинары и лекции, направленные на улучшение здоровья человека и его благосостояния.

Такие же угрозы найдены в самом центре “Дэйр”. По изображению специалисты смогли определить с какого именно телефона были сделаны снимки. Позже они выяснили номер абонента.