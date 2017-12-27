Видео: в "Перекрёстке" на Кондратьевском произошёл взрыв

В магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв

Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв.

В течение нескольких минут приехали машины скорой помощи, полиция. Также было доставлено большое количество пожарных машин. На месте работают 50 сотрудников МЧС и взрывотехники.

По предварительной информации есть пострадавшие. Трое человек было госпитализировано рабочими скорой помощи.

"Отошла от кассы в другую сторону ,взрыв был паника ,товар попадал ну нас через заднюю дверь выпустили ,пыли много было ничего не видно" (орфография и пунктуация автора сохранены), - рассказала очевидец Анастасия Топор Piter.tv.

Взрыв произошел в камере хранения. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство.

На данный момент затруднено движение пл. Калинина и ул. Лабораторная.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург