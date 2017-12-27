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Вчера, 14:43
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"Террорист" Дмитрий Лукьяненко обжаловал в суде свой арест

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В суде рассмотрят жалобу виновника во взрыве в "перекрестке" мужчина хочет обжаловать арест.

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации  исполнения взрыва в магазине “Перекресток “на Кондратьевском проспекте  обжаловал постановление суда о заключении под стражу. Об этом сообщили представители пресс-службы Калининского суда. Дело рассмотрит вышестоящая инстанция. Дата, на которую назначено рассмотрение жалобы - неизвестна. 
 
Напомним, что ранее районное ведомство приняло положительное решение относительно ареста “террориста”. Петербуржец признался в совершенном деянии, в результате которого пострадало 18 человек. 
 
Утром 28 декабря в Интернет попала запись с камер видеонаблюдения, на котором видно было лицо предполагаемого подрывника. Мужчину задержали 30 декабря. В ходе допроса он дал показания о своей причастности ко взрыву.  Днем 31 декабря прошло заседание, в ходе которого было принято решение об удержании мужчины под стражей. Отметим, что обвиняемый свою вину признал.
 
Отметим, что пострадавший от взрыв супермаркет работает с нормальном режиме с 10 января, а последний раненный осколками бомбы пациент выписался из больницы 16 числа. 
Теги: арест , взрыв , заключение , кондратьевский проспект , обжалование , перекресток , теракт
Категории: Новости СПб

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