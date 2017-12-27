"Террорист" Дмитрий Лукьяненко обжаловал в суде свой арест

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации исполнения взрыва в магазине “Перекресток “на Кондратьевском проспекте обжаловал постановление суда о заключении под стражу. Об этом сообщили представители пресс-службы Калининского суда. Дело рассмотрит вышестоящая инстанция. Дата, на которую назначено рассмотрение жалобы - неизвестна.
Напомним, что ранее районное ведомство приняло положительное решение относительно ареста “террориста”. Петербуржец признался в совершенном деянии, в результате которого пострадало 18 человек.
Утром 28 декабря в Интернет попала запись с камер видеонаблюдения, на котором видно было лицо предполагаемого подрывника. Мужчину задержали 30 декабря. В ходе допроса он дал показания о своей причастности ко взрыву. Днем 31 декабря прошло заседание, в ходе которого было принято решение об удержании мужчины под стражей. Отметим, что обвиняемый свою вину признал.
Отметим, что пострадавший от взрыв супермаркет работает с нормальном режиме с 10 января, а последний раненный осколками бомбы пациент выписался из больницы 16 числа.