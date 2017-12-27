"Террорист" Дмитрий Лукьяненко обжаловал в суде свой арест

В суде рассмотрят жалобу виновника во взрыве в "перекрестке" мужчина хочет обжаловать арест.

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации исполнения взрыва в магазине “Перекресток “на Кондратьевском проспекте обжаловал постановление суда о заключении под стражу. Об этом сообщили представители пресс-службы Калининского суда. Дело рассмотрит вышестоящая инстанция. Дата, на которую назначено рассмотрение жалобы - неизвестна.

Напомним, что ранее районное ведомство приняло положительное решение относительно ареста “террориста”. Петербуржец признался в совершенном деянии, в результате которого пострадало 18 человек.