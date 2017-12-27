Из больницы вышел последний пострадавший при взрыве в "Перекрестке"

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что из больницы выписался последний пострадавший в результате взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Во вторник, 16 января, из Александровской больницы выписался последний пострадавший в результате взрыва в магазине "Перекресток" Кондратьевском проспекте. Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщала, что состояние у последнего раненного при теракте удовлетворительное. Теперь его отправили домой. За здоровьем пациента будут следить врачи в поликлинике по месту жительства.

Ранее Piter.tv сообщал, что еще двоих пострадавших при взрыве в "Перекресте" выписали из больницы. Кроме того суд отказался рассматривать жалобу обвиняемого во взрыве в "Перекрестке".