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Из больницы вышел последний пострадавший при взрыве в "Перекрестке"

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Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что из больницы выписался последний пострадавший в результате взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Во вторник, 16 января, из Александровской больницы выписался последний пострадавший в результате взрыва в магазине "Перекресток" Кондратьевском проспекте. Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщала, что состояние у последнего раненного при теракте удовлетворительное. Теперь его отправили домой. За здоровьем пациента будут следить врачи в поликлинике по месту жительства.

Ранее Piter.tv сообщал, что еще двоих пострадавших при взрыве в "Перекресте" выписали из больницы. Кроме того суд отказался рассматривать жалобу обвиняемого во взрыве в "Перекрестке".

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Теги: взрыв в перекрестке , новости питера , новости спб , теракт в перекрестке
Категории: Новости СПб Картина дня

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