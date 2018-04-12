Обвиняемого в теракте в "Перекрестке" оставили под арестом

Суд отказался переводить Лукьяненко на домашний арест.

12 апреля суд Санкт-Петербурга постановил оставить без изменений решение Калининского районного суда о продлении ареста подозреваемому в теракте в магазине "Перекресток", Дмитрию Лукьяненко.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, обвиняемый останется за решёткой до 25 мая, несмотря на то, что адвокат просил перевести своего клиента на домашний арест.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, взрыв на Кондратьевском проспекте произошел в конце прошлого года. Самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения "Перекрестка". В результате случившегося пострадали 18 человек.