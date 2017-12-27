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После взрыва в "Перекрестке" в больницах находятся пять петербуржцев

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За период праздников из больницы выписали одного человека

После взрыва в магазине "Перекрёсток" в первый рабочий день 2018 года в больнице находится пять человек. Об этом 9 января сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Врачи отметили, что состояние, пострадавших во время теракта, петербуржцев можно оценить, как удовлетворительное.

Напомним, взрыв произошел в доме 44 на Кондратьевском проспекте 27 декабря. В результате случившегося пострадало 13 человек. Ранее Piter.tv писал, что у пострадавшего во время теракта в "Перекрётске" обнаружили инородное тело в брюшной полости, Путин назвал взрыв в "Перекрестке" на Кондратьевском терактом.

Видео: Piter.tv

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Теги: взрыв в петербурге , новости спб , теракт в перектрестке , теракт в петербурге
Категории: Новости СПб Происшествия

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