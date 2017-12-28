Путин назвал взрыв в "Перекрестке" на Кондратьевском терактом

Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, затронул тему вчерашнего взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге. Глава государства назвал случившееся терактом.

Президент России Владимир Путин назвал случившийся накануне взрыв в магазине Петербурга терактом. Такое заявление он сделал на церемонии награждения военных, отличившихся во время спецоперации в Сирии, трансляцию которого ведет телеканал RT.

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Сейчас расследование взрыва в магазине "Перекресток" проводят по статье о покушении на убийство. Однако за его ходом следит Национальный антитеррористический комитет.

Президент отметил, что поручил ФСБ следовать всем законам при задержании причастных к трагедии. Но при угрозе жизни сотрудников правоохранитеных органов ликвидировать предполагаемых боевиков.

Взрыв в магазине в доме 44 на Кондратьевском проспекте прогремел накануне вечером. В результате пострадало 13 человек. Идет расследование, устанавливаются все подробности инцидента. Ранее Piter.tv сообщал, что организатор взрыва в "Перекрестке" попал на камеры видеонаблюдения.