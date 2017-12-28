Суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга

Обвиняемого возьмут под стражу сроком на два месяца. Приговор вступит в силу сразу же после его экстрадиции в Россию.

Следственный Комитет России заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова, подозреваемого в организации террористического акта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба московский Басманний суд.

Следствие подозревает 35-летнего Махбубова в связях с двумя запрещенными в РФ организациями – "Исламское государство" и "Джамаат Таухид валь-Джихад", являещейся предполагаемым заказчиком взрыва. Он был объявлен в федеральный розыск задолго до теракта в Северной столице. В данный момент его место положения устанавливается.

Бобиржона заочно взяли под стражу сроком на два месяца. Приговор вступит в силу сразу же после экстрадиции обвиняемого в Россию.

Ранее мы писали, что СК также попросил заочно арестовать другого предполагаемого причастного к взрыву в Питере – уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, подозреваемого в вербовке людей.

Взрыв в петербургской подземке случился 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта 112 человек пострадали, 15 погибли.

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