Следствие попросило заочно арестовать возможного заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга

В результате теракта 112 человек пострадали, 15 погибли.

Следственный Комитет предлагает заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, подозреваемого в организации террористического акта в метро Санкт-Петербурга. Информация об этом появилась 23 августа на официальном сайте московского Басманного суда.

Мухтарова называют лидером запрещенной в России организации "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад", которая является предполагаемым заказчиком взрыва. Глава террористического объедения обвиняется в вербовке людей. Данная статья карается 15-летний сроком лишения свободы.

Взрыв в петербургской подземке случился 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта 112 человек пострадали, 15 погибли.

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