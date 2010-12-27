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В Петербурге освободили от наказания одного из задержанных после теракта в метро
Сегодня, 16:18
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Rybka123
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В Петербурге освободили от наказания одного из задержанных после теракта в метро

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Мужчину обвиняли в несообщении о вербовке в террористы.

Петербургский Ленинский районный суд огласил приговор Шухрату Сатымбаеву, обвиняемого в несообщении о вербовке в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". Об этом сообщает объединенная пресс-служба.

Сатымбаев вину признал полностью, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, содержался под стражей с 6 апреля 2017 по 14 июня 2018 года.

пресс-служба судов Петербурга.

Сатымбаеву, который  был задержан после теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, назначили штраф в размере 50 тыс. рублей и освободили от отбывания наказания.  

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Теги: новости санкт петербург , теракт в санкт-петербурге
Категории: Лента новостей Новости СПб

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