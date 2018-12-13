Непогода портит настроение петербуржцев уже второй день

Как сообщили синоптики, холодная погода сохранится в Питере и области на протяжении всего текущего дня.

Бушующий ветер, мокрый снег и холодный дождь портят настроение жителям Санкт-Петербурга и туристам Северной столицы уже второй день. Как сообщили синоптики, холодная погода сохранится в Питере и области на протяжении всего текущего дня.

Сегодня, в субботу, четвертого мая, на столбиках термометра петербуржцев установились отметки в плюс три и плюс пять градусов соответственно. При этом также бушует сильный ветер, порывы которого достигают одиннадцати метров в секунду. В ночное время похолодание лишь ухудшится, синоптики обещают до нуля градусов.

Приход североатлантического циклона ощутили не только Петербург и Ленобласть, но и другие северо-западные регионы России. Температурный фон в регионе за сутки местами понизился сразу на 10 градусов. Похолодание ощутили жители Мурманской, Архангельской, Псковской и других областей. Местами сформировался временный снежный покров. В Ленобласти, например, высота снега достигала 4 см.

Видео: Piter.TV