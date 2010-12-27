В ночь на понедельник температура воздуха в Петербурге опустится до 6 градусов

Атмосферное давление будет повышенным.

Уже сегодня ночью, с воскресенья на понедельник, температура воздуха на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти опустится до шести градусов тепла.

Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до отметки +11, а местами не исключено похолодание до 6 градусов. Начавшийся в темное время суток ветер усилится днем. Скорость порывов может достигать 7-12 м/с.

Особенное внимание на изменения погодных условий стоит обратить метеозависмым людям, так как атмосферное давление обещает быть повышенным.