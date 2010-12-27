  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ночь на понедельник температура воздуха в Петербурге опустится до 6 градусов
Сегодня, 22:27
333
KaterinaKono13

В ночь на понедельник температура воздуха в Петербурге опустится до 6 градусов

0 0

Атмосферное давление будет повышенным. 

Уже сегодня ночью, с воскресенья на понедельник, температура воздуха на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти опустится до шести градусов тепла. 

Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до отметки +11, а местами не исключено похолодание до 6 градусов. Начавшийся в темное время суток ветер усилится днем. Скорость порывов может достигать 7-12 м/с.

Особенное внимание на изменения погодных условий стоит обратить метеозависмым людям, так как атмосферное давление обещает быть повышенным. 

Теги: новости санкт-петербурга, погода в питере, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии