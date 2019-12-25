Петербуржцев в МЧС предупредили о ливнях и граде 2 августа

При грозе порывы ветра составят до 18 м/с.

В Петербурге 2 августа ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в МЧС России.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра пройдут кратковременные дожди, местами – ливни. Возможны грозы и град. При грозе порывы ветра составят до 18 м/с.

А по словам синоптика Александра Колесова, 3 августа будет солнечно и сухо, температура воздуха составит +26...+28 градусов. С середины следующей недели станет более прохладно и с кратковременными дождями и грозами.

Фото: Piter.TV