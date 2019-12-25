Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 2-3 августа

Станет чуть прохладнее и возможны дожди.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что на выходных будет разная погода.

В субботу (2 августа) в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с дождями и грозами, а за счет этого станет прохладнее и будет +23..+25 градусов. В воскресенье будет солнечно и сухо, поэтому и прогрев воздуха вернет температуру к +26..+28 градусам.

Но в ближайшее время это последние жаркие дни. В понедельник и вторник сухо и температура +25…+30 градусов, а уже с середины недели станет более прохладно и с кратковременными дождями и грозами.

Сезон продажи арбузов начинается в Петербурге с 1 августа.

Фото: Piter.tv