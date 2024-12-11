МЧС предупредило петербуржцев о тумане и гололедице 11 февраля

Ситуация не экстремальная, но напряженная.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что в городе ожидаются сложные метеоусловия: местами туман и гололедица, что может осложнить ситуацию на дорогах.

По данным Северо-Западного УГМС, неблагоприятные погодные явления прогнозируются на 11 февраля. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность из-за снижения видимости и скользкого покрытия, а пешеходам – быть внимательными на тротуарах.

МЧС призывает учитывать погодные условия при планировании поездок и, при возможности, отказаться от использования личного транспорта.

Фото: Piter.TV