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Днем индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,9 баллов
Сегодня, 16:37
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smirenny

Днем индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,9 баллов

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Лидируют Москва и Красноярск.

Судя по "Яндекс.Картам", где теперь можно отследить индекс самоизоляции городов, в субботу, 2 мая, петербуржцы предпочли выйти из дома. 

Ближе к вечеру, в 16:00, индекс опустился до 2,9 баллов, что находится в "оранжевой" зоне – на улице много людей. Если индекс снизится на 0,1 балл, то уже окажется в "красной" зоне. Сообщается, что утром индекс был 4 балла.

Москвичи и красноярцы решили остаться дома: индекс самоизоляции этих городов составил 3,5 балла. 

Ранее мы писали, что COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены".

Фото: скрин "Яндекс.Карт"

Теги: выхоные в майские праздники, индекс самоизоляции, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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