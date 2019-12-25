Днем индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,9 баллов

Лидируют Москва и Красноярск.

Судя по "Яндекс.Картам", где теперь можно отследить индекс самоизоляции городов, в субботу, 2 мая, петербуржцы предпочли выйти из дома.

Ближе к вечеру, в 16:00, индекс опустился до 2,9 баллов, что находится в "оранжевой" зоне – на улице много людей. Если индекс снизится на 0,1 балл, то уже окажется в "красной" зоне. Сообщается, что утром индекс был 4 балла.

Москвичи и красноярцы решили остаться дома: индекс самоизоляции этих городов составил 3,5 балла.

Ранее мы писали, что COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены".

Фото: скрин "Яндекс.Карт"