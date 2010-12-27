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Петербургских мошенников будут судить за продажу БАДов пенсионерам
Сегодня, 13:49
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nastya960
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Петербургских мошенников будут судить за продажу БАДов пенсионерам

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250 томов расследования передали в суд.

Злоумышленники продавали БАДы с многократно завышенными ценами петербургским пенсионерам. Об это сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу.

В отношении группы мошенников завершено расследование уголовного дела. Они несколько лет продавали БАДы, с ценами, превышающими реальные в сотни раз. Для этого злоумышленники снимали офис, где сотрудники работали по 9 часов по системе поощрений и взысканий. Они звонили пожилым людям, пугали их смертью и тяжелыми болезнями. В общем делали все, чтобы испуганные пенсионеры покупали у них биологические добавки. 

Таким образом мошенники заработали более семи миллионов рублей. 

Расследование велось 3 года и только сейчас в суд передали 250 томов результататов расследования.

Ранее в Петербурге задержали десять мошенников, которые торговали БАДами.

Фото: pixabay.com

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Теги: бады , пенсионеры
Категории: Лента новостей Новости СПб

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