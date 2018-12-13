Два подростка погибли в Петербурге по неизвестным причинам

Следователям предстоит выяснить связаны ли смерти двух мальчиков-подростков.

В Санкт-Петербурге примерно в одно и то же время в 2 районах правоохранительные службы нашли тела двух подростков. Одному мальчику было пятнадцать лет, другому шестнадцать.

По словам источника, вчера утром, 3 мая, в квартире дома на улице Писарева в Адмиралтейском районе обнаружен труп 16-летнего парня. Квартира, по предварительным данным, принадлежит его бабушке. При осмотре на теле не обнаружили следов насильственной смерти. О трагедии в службу спасения сообщили родственники юноши. Известно, что мальчик рос в благополучной семье и на учете не состоял.

Также в пятницу, третьего мая, уже через пару часов полицейские нашли еще одно тело.

Труп мальчика-подростка 15-ти лет обнаружили в Центре содействия семейному воспитанию №11 на проспекте Космонавтов в Московском районе.

После экспертизы, специалисты пришли к заключению о том, что на теле подростка не обнаружено каких-либо следов борьбы или же прочих свидетельств того, что смерть была насильственной. Однако факт убийства также рассматривается правоохранительными органами, связаны ли оба дела предстоит выяснить следователям в ближайшее время.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"