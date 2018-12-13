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На Суворовском проспекте иномарка протаранила стену дома
Сегодня, 10:30
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KaterinaKono13

На Суворовском проспекте иномарка протаранила стену дома

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В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка. Полиция проводит проверку по данному факту. 

В минувшую субботу, рано утром в Центральном районе Санкт-Петербурга случилось ДТП, в результате которого серьезно пострадали и были ранены водителей с пассажиркой. Информацией об аварии поделились пользователи тематических пабликов соцсети "ВКонтакте". 

В восемь утра на углу Суворовского и 9-й Советской автомобиль снёс стену. Несколько "скорых" и пожарная на месте. Все живы, стена насквозь, — написал один из свидетелей произошедшего.

Впоследствии правоохранительные органы уточнили, что четвертого мая, примерно в семь часов утра тридцать минут около жилого дома номер тридцать, расположенного по Суворовскому проспекту, 29-летний водитель авто марки "Volkswagen Polo" не справившись с управлением влетел со всей скорости в стену дома. 

В результате ДТП пострадал он и пассажирка. Полиция проводит проверку по данному факту. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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