За избиение прохожего на Суворовском проспекте трое мужчин проведут в колонии по 5 лет

Увидев незнакомого им человека на велосипеде, они остановили машину, подошли к нему и из хулиганских побуждений избили его.

Оглашен приговор по уголовному делу о хулиганстве на Суворовском проспекте. Подробности рассказала прокуратура Центрального района.

В суде установлено, что подсудимые Д., Ш. и Е. вечером 5 сентября 2022 года проезжали по Суворовскому проспекту на автомобиле "Лада". Увидев незнакомого им человека на велосипеде, они остановили машину, подошли к нему и из хулиганских побуждений избили его.

Противоправные действия подсудимых пытались пресечь супруги, проезжавшие мимо на автомобиле. Мужчине пришлось применить травматическое оружие, чтобы прекратить конфликт. После чего двое фигурантов повалили его на асфальт и стали избивать. Нападавшие также ударили супругу мужчины, которая от неожиданности и боли, потеряв равновесие, упала на землю.

Д. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Ш. – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Е. – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.tv